В Бельгии получили ордер на арест Карлеса Пучдемона

Власти Бельгии получили ордер на арест отстраненного от власти главы Каталонии Карлеса Пучдемона. По словам представителя бельгийской прокуратуры, следователь должен вызвать Пучдемона на допрос или попросить полицию доставить его. После допроса у судебного следователя будет 24 часа на принятие решения об экстрадиции.

Накануне международный ордер на арест Пучдемона и четверых бывших министров его кабинета выдал Национальный высокий суд Испании. Против них выдвинуты обвинения в мятеже и растрате бюджетных средств.

В пятницу Пучдемон заявил, что готов выставить свою кандидатуру на региональных выборах, но кампанию будет вести из-за границы. По словам политика, благодаря глобализации «предвыборную кампанию можно вести откуда угодно». Пучдемон отметил, что считает себя и своих соратников «легитимным правительством» Каталонии.

30 октября Карлес Пучдемон и пять членов правительства Каталонии уехали в Бельгию. На этой неделе испанский суд арестовал восьмерых из девяти уволенных министров правительства Каталонии по делу о попытке автономии отделиться от королевства. Пучдемона вызвали в суд в качестве свидетеля по делу о мятеже. Но политик остался в Бельгии и предложил дать показания по видеосвязи. В Мадриде на такие условия не согласились.

После референдума о независимости Каталонии центральные власти Испании ввели в провинции прямое правление. Мадрид распустил парламент Каталонии и уволил местное правительство. На 21 декабря в автономии назначены региональные выборы.

Фотогалерея: Голоса Каталонии: