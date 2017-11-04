Генпрокуратура КР возбудила уголовное дело в отношении Бабанова

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бабанова и других лиц по статьям «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» и «возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды».

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, дело касается выступления Бабанова на встрече с жителями микрорайона «Амир Тимур» города Оша 28 сентября во время предвыборной агитации.

«Выступая перед собравшимися с публичной речью, Омурбек Бабанов, с целью получения голосов узбекской части населения, высказал мнение об ущемлении прав лиц узбекской национальности, о якобы существующем национальном неравенстве в стране и давлении на лиц узбекской национальности со стороны государственных органов, после чего призвал их активно сопротивляться данному положению», – поясняет Генпрокуратура.

Филолого-политологическая экспертиза, как отмечается, установила, что указанные публичные высказывания Бабанова содержат призывы, направленные на возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей на неподчинение и свержение действующей власти. «Также, в соответствии с заключением государственной судебно-экспертной службы установлено, что в данном выступлении, опубликованном в электронных средствах массовой информации, признаков монтажа не обнаружено», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 297 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя) и частью 1 статьи 299 (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды) Уголовного кодекса КР. Для организации дальнейшего расследования дело направлено в ГКНБ КР.

После встречи Бабанова с избирателями в микрорайоне «Амир-Тимур» города Оша 28 сентября в Интернете сразу начали публиковаться фрагменты его выступления. В своей речи перед жителями микрорайона «Амир-Тимур» (ранее «Он-Адыр»), преимущественно населенного этническими узбеками, Бабанов призвал собравшихся уметь противостоять правонарушениям во время выборов. В Интернете начали появляться отрывки его выступления с цитатами типа «лучше умереть стоя, чем ходить на коленях», «если какой-либо милиционер тронет узбеков, он будет уволен».

Сторонники Бабанова посчитали, что фразу «лучше умереть стоя, чем ходить на коленях» Омурбек Бабанов озвучил, говоря о том, что нельзя бояться возможного принуждения голосовать за определенного кандидата.

Но некоторые граждане были возмущены словами Бабанова. В ЦИК поступило 19 заявлений и жалоб на кандидата, по итогам рассмотрения которых Центризбирком вынес Омурбеку Бабанову третье предупреждение.

Штаб Бабанова в свою очередь заявил, что видео в соцсетях было смонтировано и является «лживым».