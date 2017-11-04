Посольство США в Узбекистане: Изменений по лотерее Green Card не имеется

Соединенные Штаты Америки не внесли изменения в лотерею грин-карт (Green Card), несмотря на то, что президент Дональд Трамп резко раскритиковал ее после теракта в Нью-Йорке. Об этом говорится в официальном ответе посольства США в Узбекистане на запрос редакции «Озодлика».

После того, как 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, прибывший в США в 2010 году, выиграв грин-карту в лотерею, совершил 31 октября теракт в Нью-Йорке, президент Дональд Трам пообещал, что будет просить Конгресс отменить «диверсификационную лотерею» (грин-карт, Green Card). Стоит отметить, что это уже не первый призыв американского президента об отмене «диверсификационной лотереи», по которой иностранец может получить вид на жительство (грин-карту) в США. ​По мнению американских экспертов, на сей раз вероятность прекращения, сокращения либо изменения программы по лотерейной выдаче грин-карт велика как никогда.

Однако в официальном ответе посольства США в Узбекистане, направленном редакцию «Озодлика», говорится, что «в настоящее время никаких изменений в установленной Конгрессом лотерейной программе «диверсификационной визы ​(Diversity Visa) не имеется».

«Национальная безопасность – наш главный приоритет при рассмотрении заявок на получение визы в США. Каждый потенциальный путешественник в Соединенные Штаты, в том числе заявители «диверсификационной визы», подвергаются тщательной проверке. С 2013 года все получатели визы проходят тщательную проверку, как на момент подачи заявления, так и после нее для получения гарантий того, что они имеют право на поездку в Соединенные Штаты», – приводится в официальном ответе посольства США в Узбекистане, направленном в редакцию «Озодлика».

Кроме того, как сообщили в американском посольстве в Узбекистане, диппредставительство США, защищая права своих граждан, находится в постоянном сотрудничестве с партнерскими агентствами, чтобы найти механизмы для улучшения процесса проверки при выдачи виз для путешествия или иммиграции в Соединенные Штаты.

«Диверсификационная лотерея» была введена в США в 1990 году, с целью поощрения этнического разнообразия американского населения за счет притока из других стран, имеющих в целом низкий показатель иммиграции своих граждан в США. Разрешения на жительство и работу в Соединенных Штатах, пресловутые «грин-карты», в количестве 50 тысяч в год распределяются среди подавших заявки иностранцев компьютером. «Диверсификационная лотерея» уже много раз подвергалась критике – как необъективная и несовершенная система, к тому же уязвимая для мошенников и преступников всех мастей.