Главы правительств СНГ подписали пакет документов о сотрудничестве

Главы правительств стран СНГ по итогам встречи в Ташкенте подписали 19 документов, затрагивающих укрепление торгово-экономического сотрудничества между странами Содружества, в том числе, в рамках зоны свободной торговли, развития нефтегазового машиностроения, мелиорации земель и контроля таможенной стоимости товаров.

«На сегодняшней встрече мы рассмотрели и подписали документы по 19 актуальным вопросам повестки дня, в том числе посвященным торговым связям, совершенствованию механизмов торговли», – сообщил по итогам заседания журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что стороны наметили пути к разрешению существующих в настоящий момент неурегулированных противоречий.

«Мы говорили об электронной торговле и некоторых других современных механизмах товарообмена. Если говорить в целом, эта цифра уже приводилась, товарооборот за первое полугодие 2017 года в рамках СНГ увеличился на четверть», – сказал Медведев.

Такую положительную динамику, по его мнению, следует закрепить, а также сделать все необходимое, чтобы стимулировать движение товаров между странами Содружества. «Эта задача всегда актуальна», – подчеркнул премьер.

Главы правительств СНГ также рассмотрели вопросы, касающиеся борьбы с международным терроризмом, приняли заявление о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям.

В повестке дня был также ряд других тем – взаимодействие в таких областях, как нефтегазовое машиностроение, мелиорация земель и другое. Кроме того, принято решение о выделении ассигнований на создание и развитие объединенной системы ПВО в 2018 году.

«Все решения, которые были приняты, надеюсь, будут служить дальнейшему развитию взаимодействия между странами Содружества. А мы продолжим работать в конструктивном ключе по всем направлениям», – заключил Медведев.

Напомним, что 3 ноября в Ташкенте впервые состоялось заседание СГП стран-членов СНГ.

В этом году в Содружестве председательствовала Россия.

Следующее заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 1 июня 2018 года в Душанбе.