Кыргызстан возобновил лицензию казахской компании на разработку месторождения Бозумчак

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана сообщил, что «на основании предписания Госинспекции по экологической и технической безопасности, выявившей экологические нарушения в ходе внеплановой проверки горно-обогатительного комбината «​Бозумчак»​, 1 ноября им было приостановлено действие лицензий на право пользования недрами карьера Бозумчак, расположенного в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области»​.

«На данный момент компанией «Каз Минералз Бозымчак» устранены все нарушения и оплачены штрафы. Комиссия по вопросам лицензирования недропользования 3 ноября на своем заседании приняла решение о возобновлении действия лицензий на разработку карьера Бозумчак», – сказано в сообщении комитета.

Напомним, 2 ноября казахстанская компания Kaz Minerals сообщила, что работа принадлежащего ей медно-золоторудного месторождения Бозумчак в Ала-Букинском районе приостановлена на три месяца решением правительства Кыргызстана.

Зарегистрированная на Лондонской бирже компания сообщила, что правительство КР не объяснило причины приостановки деятельности на Бозумчаке. В Kaz Minerals добавили, что их шахты отвечают всем требованиям.

Компания Kaz Minerals ведет разработку нескольких месторождений в Казахстане и рудника Бозумчак в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области КР (с 2014 года). По имеющейся информации, на Бозумчаке было добыто около 7000 меди и чуть больше одной тонны (38 тысяч унций) золота.