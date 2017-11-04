Трамп: Я могу встретиться с Путиным во Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп 3 ноября отправился в турне по Азии. Визит продлится до 14 ноября. Это будет самая продолжительная поездка американского президента за последние 25 лет.

В пятницу Трамп остановился на Гавайях, после чего направится в Японию. Туда он прибудет в воскресенье.

Президент США также посетит Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины.

Визиты в Южную Корею и Китай имеют статус наивысших государственных. Предполагается, что главной темой встреч Трампа в этих странах станет ситуация вокруг Северной Кореи.

Во Вьетнаме Трамп примет участие в форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 10–11 ноября. В интервью телеканалу FoxNews президент США отметил, что планируетвстретиться с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, Россия может помочь с урегулированием кризиса на Корейском полуострове и в Сирии. Кроме того, президент США планирует обсудить с Путиным ситуацию на Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча лидеров России и США находится в процессе согласования.

На Филиппинах Трамп посетит мероприятия в честь 50-летия образования АСЕАН и 40-летия отношений между США и АСЕАН.