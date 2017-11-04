Новая Каледония определится с независимостью от Франции через год

Референдум по самоопределению Новой Каледонии пройдет во Франции в 2018 году. Власти еще не определили точную дату голосования, но оно должно состояться не позднее ноября. Об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп в эфире телеканала BFMTV.

По словам Филиппа, о соглашении объявили члены комитета Нумейского соглашения – договора о деколонизации архипелага в Тихом океане. Комитет также обсудил вопросы присутствия на референдуме наблюдателей ООН и создание децентрализованных избирательных участков.

Новая Каледония – заморская территория Франции с 1946 года. Она располагается на одноименном острове в юго-западной части Тихого океана. Население территории составляет около 250 тысяч человек. В 1998 году в Новой Каледонии прошел референдум о независимости от Франции. Тогда большинство избирателей проголосовало против независимости.