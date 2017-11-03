Арипов: Узбекистан намерен придать качественную динамику участию в СНГ

Узбекистан намерен придать качественную динамику участию в различных направлениях сотрудничества в рамках СНГ. Как сообщают местные СМИ, об этом заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов на расширенном заседании Совета глав правительств (СГП) государств-участников организации в Ташкенте.

«Важным считаем уделить особое внимание формированию полноценной работы зоны свободной торговали СНГ», – отметил Арипов.

По его словам, ее развитие позволит создать условия для более благоприятной торговли, созданию новых рабочих мест, дальнейшего совершенствования транспортной инфраструктуры и тарифной политики, а также расширению гуманитарных связей.

«Мы исходим из того понимания, что обозначение вопросы расширят многоплановое партнерство государств-участников СНГ», – сказал премьер Узбекистана, добавив, что принятые на заседании решения внесут весомый вклад в развитие сотрудничества.

Напомним, что сегодня утром в Ташкенте открылось заседание СГП стран-членов СНГ, его участники планируют рассмотреть 19 вопросов в экономической, финансовой и политической сферах.