Сапар Исаков: Все следующие в КР грузы в одночасье стали контрабандными?

Премьер-министр КР Сапар Исаков выступил 3 ноября на очередном заседании Совета глав стран СНГ в расширенном формате, который проходит в городе Ташкенте. Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства, Сапар Исаков затронул и ситуацию на границе с РК.

«К сожалению, в настоящее время сложно говорить о функционировании зоны свободной торговли из-за несоблюдения отдельными государствами СНГ принципа свободы транзита товаров», – сказал премьер-министр КР.

Сапар Исаков сообщил участникам заседания, что «казахстанская сторона, пользуясь своим транзитным преимуществом, с 10 октября 2017 года начала создавать искусственные барьеры гражданам Кыргызстана и иностранным гражданам, грузоперевозчикам КР и иностранным, следующим из КР транзитом через территорию РК»:

– По всему периметру кыргызско-казахстанской госграницы с казахстанской стороны зафиксировано значительное скопление грузовых автомашин, которые испытывают затруднения при пересечении границы. Ежедневно в очереди стоят от 500 до 600 грузовых автомашин. Для пересечения границы у одного транспортного средства уходит 5 суток, это не считая необоснованно чрезмерного досмотра транзитных грузов ТИР-корнет в специальных таможенных терминалах.

Можно ли назвать контрабандой 20% грузов с сельскохозяйственной продукцией (картофель, лук, сливы, виноград), выращенной в КР, или молочную продукцию, поставляемую на рынки РК из предприятий, находящихся в едином реестре ЕАЭС. А может быть транзит 80% грузов в РФ тоже является контрабандой?!

Премьер-министр КР сообщил, что «появились факты задержания и досмотра железнодорожных вагонов, следующих из третьих стран в Кыргызстан под пломбами и в рамках международных торговых соглашений». В заключение премьер-министр КР подчеркнул, что «правительство КР надеется, что введенные казахстанской стороной усиленные меры контроля носят временный характер, и нам удастся решить этот вопрос в рамках наших братских и добрососедских отношений».