Мирзияев и Медведев обсудили углубление узбекско-российских отношений

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 2 ноября принял премьер-министра России Дмитрия Медведева, прибывшего в Ташкент с официальным визитом, а также для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего расширения и углубления узбекско-российских многоплановых отношений, увеличения объемов взаимной торговли, реализации совместных проектов кооперации в различных отраслях экономики, развития культурно-гуманитарного обмена.

Отмечена готовность к дальнейшему развитию и укреплению партнерских отношений и взаимовыгодного практического сотрудничества между двумя странами.

Сегодня, 3 ноября, в Ташкенте впервые открылось заседание Совета глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств (СГП СНГ).

В этом году в Содружестве председательствует Россия.

Участие в заседании подтвердили премьер-министры Армении – Карен Карапетян, Беларуси – Андрей Кобяков, Казахстана – Бакытжан Сагинтаев, Кыргызстана – Сапар Исаков, России – Дмитрий Медведев, Таджикистана – Кохир Расулзода, а также председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Азербайджан и Туркменистан будут представлены на уровне заместителей премьер-министров, Молдова – полномочным представителем при уставных и других органах СНГ.

Украина своего представителя не прислала.

В повестку дня впервые проводимого в Ташкенте заседания СГП включены проекты 18 документов, сообщило информагентство УзА.

В узком формате планируется провести обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках Содружества. На расширенном заседании будут рассмотрены вопросы торгово-экономического взаимодействия стран СНГ, в том числе в рамках зоны свободной торговли, развития нефтегазового машиностроения, мелиорации земель и контроля таможенной стоимости товаров.

В рамках заседания будет проведен ряд двусторонних встреч делегаций государств-участников СНГ.