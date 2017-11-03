«ИГ» взяло на себя ответственность за нападение в Нью-Йорке

Ответственность за теракт в Нью-Йорке взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство» («ИГ»). Подконтрольные радикальным исламистам издания назвали Сайфулло Саипова, обвиняемого в убийстве восьми человек, «солдатом халифата».

Саипову предъявлены обвинения в оказании материальной и ресурсной поддержки террористической группировке. По сообщениям полиции, в грузовике, на котором нападавший сбил насмерть нескольких велосипедистов, была обнаружена записка с клятвой верности «Исламскому государству». В результате нападения погибли восемь человек, 12 получили ранения.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал теракт «подлым нападением на мирных и невиновных людей». Американские законодатели призвали Белый дом направить Сайфулло Саипова в военную тюрьму США Гуантанамо на Кубе. Однако 2 ноября президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter'е, что передумал отправлять Саипова в тюрьму в Гуантанамо.

«Хотелось бы отправить нью-йоркского террориста в Гуантанамо, но статистически этот процесс займет гораздо больше времени, чем через федеральную систему», – написал Дональд Трам.

Но при этом глава Белого дома продолжает требовать смертной казни для нью-йоркского террориста.