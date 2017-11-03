Баку, как сообщается, снял обвинения с агентства Turan

Азербайджанское независимое новостное агентство Turan сообщило, что прокуратура сняла все обвинения с агентства и его руководителя. Turan сообщил в четверг, что 2 ноября генеральная прокуратура Азербайджана уведомила директора агентства Мехмана Алиева о том, что Turan может возобновить свою работу. Также Мехману Алиеву сообщили, что с него сняты ограничения на свободу передвижения.

Работа Turan была приостановлена в сентябре после того, как 24 августа Мехман Алиев был задержан в Баку по обвинению в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями. Агентство назвало эти обвинения «сфабрикованными», арест Алиева страны Запада и правозащитные организации осудили, назвав частью более широкой кампании по преследованию независимых СМИ. 12 сентября находившийся под стражей Мехман Алиев был переведен под домашний арест, позднее власти восстановили налоговые санкции к агентству.

Turan основано в 1990 году. Turan публикует материалы на азербайджанском, английском и русском языках и сотрудничает с ведущими международными новостными агентствами. Правозащитные организации нередко подвергают правительство президента Азербайджана Ильхама Алиева критике, утверждая, что СМИ и гражданские активисты в Азербайджане подвергаются преследованиям. Власти эти обвинения отвергают.