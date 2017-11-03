Ташкент предложил Бишкеку провести заседание глав приграничных областей под патронажем премьеров

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков 2 ноября в рамках участия в очередном заседании совета глав правительств стран СНГ в городе Ташкенте встретился с со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым.

Как передает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, в ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы приграничного сотрудничества.

Сапар Исаков сообщил премьер-министру Узбекистана, что двустороннее сотрудничество между странами является приоритетным направлением во внешней политике КР. В ответ Абдулла Арипов отметил, что с января по сентябрь 2017 года торговый оборот между странами составил 193 млн долларов, и подчеркнул необходимость доведения данного показателя до 500 млн долларов в год.

Стороны также обсудили перспективы развития транспортных коридоров, в том числе железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», а также сотрудничества между предпринимателями двух стран.

Вместе с этим была обсуждена деятельность рабочих групп по делимитации и демаркации совместного участка госграницы. Узбекская сторона пригласила в ближайшее время провести первое заседание руководителей приграничных областей в Узбекистане под патронажем глав правительств двух стран.

Напомним, делегация КР, в состав которой вошли глава МИД Эрлан Абдылдаев, первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов, послы КР в Узбекистане и Беларуси, министр экономики Артем Новиков, глава Минтрансдора Жамшитбек Калилов, председатель Госкомитета связи и информационных технологий Нурбек Абасканов, а также спецпредставитель правительства КР по приграничным вопросам Курбанбай Искандаров и другие, вылетели в Ташкент 2 ноября.