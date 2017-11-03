Узбекистанец убил работодателя топором и спрятал труп в теплице

В Ростовской области 63-летний местный житель безвестно исчез, в дальнейшем его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из теплиц сельскохозяйственного кооператива в Семикаракорском районе, передает пресс-служба Следственного управления СК России по Ростовской области.

Следственный отдел СК России по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту убийства пожилого мужчины.

Во время следствия установлено, что к совершению убийства причастен 21-летний уроженец Узбекистана, который работал в качестве наемного рабочего у погибшего. Он был задержан сотрудниками полиции при попытке выезда за пределы страны.

Подозреваемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении, пояснив следователю, что нанес потерпевшему несколько ударов топором по голове на почве личных неприязненных отношений.

В данный момент он находится под арестом. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК России.