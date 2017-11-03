Свыше 30 таджикских мигрантов отравились обедом в Санкт-Петербурге

Более 30 таджикских трудовых мигрантов 30 октября были доставлены в Боткинскую больницу с диагнозом «сальмонеллез». Сейчас их состояние оценивается как стабильное.

Джовид Абдуллоев, руководитель таджикской бригады в универсаме «Народный», сказал Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), что в настоящее время 14 человек из числа таджикских работников госпитализированы в Боткинскую больницу, еще свыше 15 человек продолжают лечение дома.

По его словам, предположительно, работники магазина отравились употреблением в пищу гречки с истекшим сроком годности. «Случаев смертельного исхода не зарегистрировано. В сети магазинов «Народный» работают свыше 500 таджикских мигрантов», – сказал Абдуллоев.

Он также отметил, что состояние таджикистанцев стабильное. «Мы навестили больных. Врачи нас успокоили, сказав, что опасность миновала. Мы также позвонили тем, кто продолжает лечение дома, все у них хорошо», – добавил собеседник «Озоди».

Сообщается, что мигранты отравились, предположительно, в столовой, расположенной внутри универсама. Все отравившиеся – работники «Народного». Некоторые мигранты признались, что руководство предупредило работников - граждан Таджикистана об увольнении, если они обратятся за помощью в больницу. В самом магазине не стали отрицать факт отравления рабочих, но от комментариев отказались.