«Дождь»: родственник Путина владеет элитной виллой в Сочи

Двоюродный племянник президента России Михаил Шеломов предположительно владеет виллой в природоохранной зоне Сочи, сообщает «Дождь». По данным телеканала, речь идет об участке с четырехэтажным зданием, кадастровая стоимость которого превышает 200 миллионов рублей.

Вилла является частью санатория «Русь», реконструированного в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи. Стоимость работ тогда превысила 5 миллиардов рублей, но корреспондентам канала не удалось выяснить, вкладывались ли они в «виллу Шеломова».

«Дождь» подчеркивает, что приватизация земли в природоохранной зоне противоречит закону. Так, в 2014 году суд признал незаконным договор купли-продажи между Управделами президента и компанией «Южный берег». Он также был связан с приватизацией виллы на территории санатория «Русь».

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в октябре опубликовал расследование о так называемом «ближнем круге» Владимира Путина. Авторы материала утверждают, что Михаил Шеломов является частью финансовой схемы, с помощью который президент России управляет своими активами.

По данным OCCRP, за несколько лет Шеломов приобрел активы на сумму 573 миллиона долларов. В расследовании отмечается, что большая часть состояния – акции крупных корпораций, связанных с представителями ближайшего окружения Путина. Официально они принадлежат петербургской компании «Акцепт», владельцем которой является Михаил Шеломов.