Грин-карта как бизнес: кто в Узбекистане зарабатывает на эмиграции в США

31 октября в Нью-Йорке грузовой автомобиль выехал на велосипедную дорожку, сбивая людей, которые там находились. Погибли восемь человек, 12 – ранены. За рулем грузовика находился 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов. Как и многие его соотечетсвенники в США, он эмигрировал туда по выигранной в лотерее грин-карте.

Американская «Лотерейная программа визового разнообразия» (грин-карта) пользуется большой популярностью в Узбекистане, особенно в последние годы и особенно в Самарканде. С 2007 по 2015 количество узбекистанцев, участвовавших в лоторее, выросло почти в 12 раз – с 119 тысяч до 1 млн 387 тысяч. И это несмотря на то, что каждый год число выигравших из этой страны с 32-миллионным населением остается неизменным – в пределах пяти тысяч.

Настоящее Время поговорило с журналистом Шухратом Шокиржоновым из Самарканда, и попыталось узнать, почему это так.​

Хороший бизнес

Розыгрыш грин-карт давно стал источником неплохого дохода для предприимчивых узбекистанцев. Еще за несколько месяцев до начала приема заявок открываются фирмы, которые помогают желающим уехать в Америку заполнять анкеты.

– Таких фирм очень много, – говорит Шухрат Шокиржонов. – Их представители ходят по улицам, дворам, по компаниям и собирают паспортные данные людей. С собой берут фотоаппараты, даже белый фон для фотографии на анкету, чтобы оформить все красиво. Заявку они отправляют за клиентов, но проверочный код им не отдают. Если человек выигрывает, то этот код продают по очень большой цене.

– Сколько это может быть?

– Я слышал, что минимум от трех тысяч долларов начинается.

– Это за одну анкету или за каждого человека? Ведь есть и семейные заявки.

– Нет, это за одного человека. Я так слышал. Например, если в семье 5 человек, то автоматически цена поднимается до 15 тысяч. Большие деньги. Например, если одна фирма подаст заявки от имени пяти тысяч людей, то из них где-то сто человек реально могут выиграть.

Сменил имя – новая анкета

– Есть еще другой способ, которым пользуются некоторые фирмы. Это когда от имени одного человека подают несколько анкет, каждый из них со слегка измененной фамилией или именем. Если одна из анкет выигрывает, то заявитель получает новый паспорт по такому имени. Но я сам никогда не сталкивался с этим. Слышал, что им в основном пользуются молодые, неженатые люди.

– Но говорят в последние год-два ажиотаж немного утих вокруг грин-карты.

– Да, в городе уже нет больших рекламных баннеров, как раньше. Но по домам ходят, как и раньше. К нам только в этом году пришли больше 10 раз. И это начинается не в октябре, когда стартует прием заявок. Приходить собирать данные начинают еще с лета.​

Люди могут не знать, что участвуют в лоторее

– Другая возможная причина, почему фирм по приему заявок стало меньше, чем раньше – несколько лет назад правоохранительные органы выявили ряд таких фирм, которые нелегально получили доступ в базу данных граждан и от их имени и без их ведома заполняли анкеты на грин-карту, и информировали людей только в том случае, если их анкеты выигрывали. Я слышал, были открыты уголовные дела.

– Мигранты, которые едут из Узбекистана в Россию, в основном работают на стройках. Чем занимаются узбекистанцы, которые едут в Соединенные штаты по грин-карте?

– Самаркандцы в основном работают в логистике, водят грузовые машины. И они очень хорошо зарабатывают. В Узбекистане они строят шикарные дома, устраивают большие свадьбы. Люди все это видят и это, естественно, подогревает их интерес к этой программе. Это же эффективная реклама.

Если каждый год из Узбекистана выигрывают грин-карту 5 тысяч человек, то в среднем 3-3,5 тысячи из них – из Самарканда. В других городах я не слышал, чтобы грин-карта была такой популярной, чтобы люди ходили по домам и собирали паспортные данные. Здесь очень много опытных молодых ребят, которые зарабатывают на этом. И поэтому в Америке очень много выходцев из Самарканда. Половина тех, кто уехал туда по грин-карте из Узбекистана – самаркандцы.