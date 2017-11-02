Пучдемон не явился в Национальный суд Испании для дачи показаний

Отстраненный от власти глава Каталонии Карлес Пучдемон и еще четыре члена его кабинета не явились в Национальный суд Испании в Мадриде для дачи показаний. Прокуратура выдвинула против них обвинения в мятеже и растрате государственных средств. По испанским законам, политикам грозит до 30 лет тюрьмы.

По словам адвоката Поля Бекара, Пучдемон и его соратники готовы сотрудничать с властями Испании, но предпочитают «соблюдать дистанцию». Бывший глава Каталонии не исключает дачи показаний по видеосвязи из Брюсселя. Председатель испанского Верховного суда заявил, что, если Пучдемон не явится в суд лично, то Мадрид выдаст международный ордер на его арест.

30 октября Карлес Пучдемон и пять членов правительства Каталонии уехали в Бельгию. Его адвокат заявил, что политик не намерен просить бельгийские власти об убежище, но, если из Мадрида придет запрос об экстрадиции, защита оспорит его в суде.

Интересы Пучдемона представляет юрист Поль Бекар, который несколько десятилетий защищал в суде сторонников баскского сепаратистского движения ЭТА. Власти Бельгии ранее неоднократно отказывали Мадриду в выдаче баскских сепаратистов. Ранее министр по делам миграции Бельгии Тео Франкен заявил, что готов предоставить бывшему главе Каталонии убежище.

После референдума о независимости Каталонии, центральные власти Испании ввели в провинции прямое правление. Мадрид распустил парламент Каталонии и уволил местное правительство. На 21 декабря в автономии назначены региональные выборы.