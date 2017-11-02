В Великобритании назначен новый министр обороны

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила новым министром обороны страны Гэвина Уильямсона, сообщает агентство Bloomberg.

Уильямсон стал депутатом британского парламента в 2010 году. Спустя два года он занял пост секретаря министра транспорта. В прошлом году Уильямсон получил должность главного парламентского организатора Консервативной партии Британии.

В среду, 1 ноября, глава британского Минобороны Майкл Фэллон подал в отставку из-за обвинений в домогательствах. 15 лет назад во время обеда с журналисткой он положил ей руку на колено. Фэллон признал, что его поведение в прошлом не отвечало требованиям, которым должен соответствовать военнослужащий.

Майкл Фэллон стал первым членом кабинета министров, чье имя было упомянуто в свете нарастающего скандала вокруг предполагаемых домогательств в парламенте. Речь идет «о десятках» консерваторов, которые были замечены в приставаниях и непристойном поведении.

Группа парламентских журналистов собрала список из примерно 40 членов Консервативной партии, в адрес которых в последние пять лет поступали жалобы на домогательства. Среди них, как утверждается, есть члены кабинета Терезы Мэй. По данным газеты The Times, премьер-министр знала об этих обвинениях.