Житель Караганды держал в рабстве 18 граждан Узбекистана

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Костанайской области Казахстана задержан 36-летний житель Караганды, подозреваемый в торговле людьми. Как сообщила пресс-служба регионального ДВД, мужчина держал в рабстве 18 граждан Узбекистана с апреля месяца.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из зданий частного предприятия установлены 18 граждан Узбекистана. Полицейскими установлено, что иностранные граждане незаконно работали у частного предпринимателя с апреля этого года. Мужчина путем обмана и угроз использовал их в качестве работников на мельнице. При этом возможности выехать из страны у потерпевших не было, так как подозреваемый забрал документы и не оплачивал их труд», – сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.

Отмечается, что по данному факту ведется досудебное расследование по ст. 128 ч.2 УК РК «Торговля людьми». Санкция данной статьи предусматривает наказание от 5 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Полицейские заверили, что граждане Узбекистана не будут привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, так как они признаны жертвами торговли людьми.

По сообщениям местных СМИ, в настоящее время узбекистанцы находятся под защитой полицейских и общественной организации.