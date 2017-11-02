Кадыров призвал захоронить Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал захоронить тело Владимира Ленина. «Довольно глазеть на труп», – написал чеченский лидер в своем Telegram-канале. По его мнению, «неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком».

Так Кадыров прокомментировал слова главы Совета Федерации Валентины Матвиенко о возможном референдуме по вопросу погребения Ленина. Ранее с предложениями захоронить тело революционера неоднократно выступали представители российской оппозиции.

Одной из последних с таким заявлением выступила Ксения Собчак, которая намерена участвовать в президентских выборах в 2018 году. То, что на главной площади России лежит труп человека, телеведущая назвала проявлением «средневекового уклада жизни в стране».

Президент России Владимир Путин в 2016 году выступал против захоронения Ленина. Он призвал «подходить к этому вопросу аккуратно, чтобы не внести раскол в общество».