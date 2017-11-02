ФСБ возбудила три уголовных дела о диверсиях в Крыму

Управление ФСБ в аннексированном Россией Крыму возбудило три уголовных дела по фактам диверсий на двух газопроводах и линии электропередач на юге полуострова по статье «диверсия». Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель пресс-службы ведомства. По его словам, «уголовные дела возбуждены по фактам». «Задержанных, обвиняемых, подозреваемых пока нет», – уточнил представитель пресс-службы УФСБ.

Ранее в среду представитель российской нефтяной компании в Крыму заявил, что на полуострове повреждены два газопровода. По его мнению, это могла быть диверсия. Российские СМИ сообщают, что без газа остались почти восемь тысяч человек.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что внешнее повреждение линии газопровода обнаружено вблизи Алушты в Крыму. Характер повреждений газопровода на юге Крыма свидетельствует о механическом воздействии на трубу, сообщил директор компании «Крымгазсеть» Сергей Тарасов.