В Туркменистане забросали камнями квартиру матери редактора «Хроники Туркменистана»

В ночь с 28-го на 29-ое октября неизвестные закидали камнями квартиру Халиды Избастиновой ‒ матери Фарида Тухбатуллина, главы Туркменской инициативы по правам человека (ТИПЧ) и редактора сайта «Хроника Туркменистана».

Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», в квартире были выбиты стекла, к счастью, сама Халида Избастинова не пострадала. Наряд полиции, прибывший по вызову, обнаружил на балконе несколько булыжников и кирпичей.

Накануне, вечером 28-го октября, ей отключили телефон и связи с пострадавшей нет до сих пор. Халида Избастинова ‒ пенсионерка, ей 76 лет. Более 40 лет она преподавала школьникам историю.

У редакции «Хроники Туркменистана» нет сомнений, что инцидент связан с правозащитной и журналистской деятельностью Фарида Тухбатуллина. Напомним, что в этом году нападениям подвергались правозащитница Наталия Шабунц и журналист Радио Свобода Солтан Ачилова.

ТИПЧ уведомила о случившемся международные правозащитные организации и требует тщательного расследования инцидента.