Американский суд предъявил обвинения Сайфулле Саипову. Трамп предложил приговорить его к смертной казни

Американские прокуроры предъявили обвинение в терроризме 29-летнему выходцу из Узбекистана Сайфуллу Саипову, который был арестован по обвинению в убийстве восьми человек. При задержании Саипов был ранен в живот. В федеральный суд Манхэттена его доставили на инвалидной коляске в наручниках. Кроме убийства людей, Саипов обвиняется в оказании финансовой помощи террористической группировке «Исламское государство», насилии и уничтожении автомобилей.

Прокурор: Он наслаждается своим поступком

Прокуроры федерального суда Манхэттена​ пришли к единому мнению, что Сайфуллу Саипова совершить террористическое нападение «вдохновила» запрещенная во многих странах мира «Исламское государство» («ИГ»).

По словам прокуроров, после того, как Саипова доставили в больницу после ранения в живот при задержании, он попросил повесить в его палате «черный флаг» террористической группировки. «Было видно, что он наслаждается своим поступком», сказал в суде прокурор.

Напомним, что на пресс-конференции 1 ноября представитель полиции Джон Миллер сообщил журналистам о том, что террористическое нападение в Нью-Йорке Сайфулла Саипов совершил от имени «ИГ».

«Данные, полученные этой ночью в результате следственных действий, свидетельствуют в пользу того, что Саипов планировал этот теракт в течение нескольких недель, он совершил это во имя "ИГ"», – сказал Миллер.

В Нью-Йорке задержан еще один гражданин Узбекистана

Прокуроры говорят, что Саипов отказался от своих законных прав и дал признательные показания во время допроса в больнице.

Назначенный судом адвокат Саипова, Дэвид Патон, сказал, что его подзащитный испытывает сильную физическую боль и просит о продолжении лечения в американской тюрьме после пулевого ранения в брюшную полость. «Я заверяю вас – то, как мы будем лечить господина Саипова, расскажет больше о нас, чем о нем на этом процессе», – заявил Паттон.

Атака в Нью-Йорке:

Прокуроры сказали, что на одном из двух сотовых телефонов Саипова найдено около сотни видео- и около 3 800 фотоматериалов, большинство которых относят к связанной с «ИГ» пропаганде, в том числе содержащей сцены экзекуции.

В поступивших в суд материалах говорится, что Саипов намеренно выбрал Хэллоуин для совершения атаки, так как «полагала, что на улице будет больше мирных жителей, и больше человек могут быть убиты».

В автомобиле Саипова нашли нож и записку на арабском и английском языках, в том числе с упоминанием ИГ, сообщил агент ФБР Амбер Тайри через переданные в суд материалы.

Между тем ФБР сообщает, что по данному делу задержан еще один выходец из Узбекистана – 32-летний Мухаммадзоир Кадыров. Однако пока неизвестно, в каком статусе он проходит по данному делу.

Трамп призвал казнить исполнителя теракта в Нью-Йорке

После атаки в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп объявил, что на смену политкорректности должно прийти правосудие – «быстрое и строгое». Трамп призвал к прекращению действия программы этнического многообразия, известной под названием Green Card lottery, которой воспользовался Саипов для въезда в США. Эта программа, предоставившая Саипову возможность легального пребывания в США, была принята в 1990 году президентом Джорджем Бушем.

Трамп призвал конгресс аннулировать программу, заявив: «Мы должны стать намного более жесткими, гораздо более хитрыми и менее политкорректными».

Президент США сказал, что рассмотрит возможность отправления исполнителя теракта в Нью-Йорке в спецтюрьму Гуантанамо на Кубе. В Twitter'e он написал, что исполнитель теракта, унесшего жизни восьми человек, заслуживает казни.

Трамп объявил о намерении закрыть лотерею «Грин-кард»

Президент США Дональд Трамп объявил, что на смену политкорректности должно прийти правосудие – «быстрое и строгое».

Выступая на совещании кабинета в среду, президент США Дональд Трамп призвал сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность американского народа. Заявление президента прозвучало в связи со вчерашним терактом в Нью-Йорке. Трамп призвал, в частности, к прекращению действия программы этнического многообразия, известной под названием Green Card lottery.

Для желающих получить вид на жительство в США, у которых нет родственников или работодателей в стране и которые не являются беженцами, визовая лотерея – единственный доступный вариант. Для участия необходимо иметь аттестат об окончании средней школы или несколько лет опыта работы. Трамп настаивает, чтобы критерием отбора кандидатов на получения вида на жительство в США стали «достоинства» претендента.

Исполнитель атаки 31 октября на арендованном грузовом автомобиле сбил несколько десятков человек в центре Нью-Йорка. Восемь человек погибли и 12 получили ранения. Автомобиль, которым управлял предположительно Саипов, проехал по велосипедной дорожке около полутора километров, наезжая на пешеходов и велосипедистов, и остановился, врезавшись в школьный автобус. События происходили рядом с местом, где стояли известные башни-близнецы Всемирного торгового центра.