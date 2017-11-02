На юге Таджикистана два следователя уличены во взяточничестве

Два следователя ОМВД района Хамадони уличены с поличным во время получения взятки в размере 1 тысячи долларов от молодого человека, который обвинялся в краже велосипеда стоимостью 90 долларов.

Следователи Абдусамад Розиков и Шерхон Маджидов были задержаны в рабочем кабинете 28 октября сотрудниками антикоррупционного агентства во время получения взятки в размере 8 тысяч сомони (около 1 тыс. долларов).

После предъявления обвинения с занимаемой должности был снят и начальник районной милиции Хайриддин Джаффарзода, который возглавил ОМВД всего год назад.

Источник Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), близкий к следствию, сказал 1 ноября, что первоначально следователи потребовали у предполагаемого воришки 10 тысяч сомони и пригрозили, что в противном случае в отношении него возбудят уголовное дело. Молодой человек нашел лишь 8 тысяч сомони.

В настоящее время в отношении сотрудников милиции возбуждено уголовное дело по ст 319 («Получение взятки») УК РТ, они заключены в СИЗО города Куляба.