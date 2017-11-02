Осужденного лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева лишили депутатского мандата

Информационный отдел аппарата ЦИК КР сообщил, что на заседании ЦИК 1 ноября принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Сообщается, что согласно законодательству полномочия депутата Жогорку Кенеша прекращаются досрочно в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него и такое решение принимается не позднее 30 календарных дней со дня возникновения основания.

Данное решение было принято несмотря на то, что адвокаты обратились в ЦИК с просьбой приостановить процесс лишения Омурбека Текебаева депутатского мандата, так как ранее они подали надзорную жалобу Верховный суд КР, который может отменить решения первых двух инстанций.

Напомним, Первомайский районный суд Бишкека 16 августа признал Омурбека Текебаева и его соратника Дуйшенкула Чотонова виновными в получении 1 млн долларов по делу компании «Мегаком» и приговорил каждого к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 2 октября Бишкекский городской суд решил оставить без изменений этот приговор.

Сами осужденные считают это дело политическим преследованием за их оппозиционную деятельность. Омурбек Текебаев является лидером партии «Ата Мекен» и депутатом всех созывов Жогорку Кенеша.