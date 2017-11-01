В Таджикистане появится первая дорога мирового класса (видео)

Сейчас Душанбе и Курган-Тюбе, два крупнейших города страны, связывает обычная двухрядка. Но скоро на ней будет качественное покрытие, места для безопасного перегона скота, пешеходные переходы, автобусные остановки и освещение на солнечных батареях. Дорог такого класса в Таджикистане не было.

Дорога Душанбе – Курган-Тюбе соединяет два крупнейших города Таджикистана, в которых живут более полутора миллионов человек. Каждый день по ней проезжают тысячи грузовых и легковых автомобилей. Но сама дорога – всего две полосы, по одной в каждую сторону, а покрытие на трассе в последний раз ремонтировали более двенадцати лет тому назад. Нагрузки полотно уже попросту не выдерживает: большая часть дороги в глубоких трещинах и ямах.

Труднее всего приходится тем, кто выезжает на шоссе каждый день – таксистам, мелким торговцам и жителям поселков вдоль трассы. «Раз в два-три месяца ходовую часть автомобиля приходится ремонтировать. Это все из-за плохой дороги», – жалуется репортеру «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода) частный предприниматель Абдурахмон.

Власти Таджикистана обещают, что строительство новой дороги между двумя крупнейшими городами начнется уже в ближайшее время. Азиатский банк развития выделил на проект более 65 млн. долларов льготными кредитами и грантами, это две трети суммы, необходимой для прокладки магистрали. Остальные деньги поступят от правительства страны, Фонда чистой энергии OPEC и японского правительственного проекта.

По словам руководства Азиатского банка в Таджикистане, широкая, качественная дорога даст сильный толчок экономическому росту: объединит два крупнейших города страны, позволит ускорить и увеличить товарооборот и пассажиропоток между ними. Кроме того, трасса станет частью транспортного коридора между Таджикистаном и Афганистаном.

«Мы подключили фонд «Чистая энергия», чтобы обеспечить хайвей энергией. Освещение дороги будет осуществляться солнечными панелями, – говорит Прадип Сривастава. – Солнечные панели будут обеспечивать электричеством и некоторые деревни вдоль этого коридора. Мы внедряем много современных методов безопасности на дорогах, это очень инновационный проект».