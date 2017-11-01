Сирийская оппозиция отвергла проведение переговоров в Сочи

Сирийская национальная коалиция (SNC), основная поддерживаемая Западом политическая оппозиционная группа, сражающаяся с сирийским правительством, заявила 1 ноября, что выступает против предложенного Россией «Конгресса сирийских групп» в Сочи. SNC назвала этот конгресс – «попыткой обойти поддерживаемые ООН в Женеве мирные переговоры», целью которых является добиться политического перехода в раздираемой войной Сирии.

«Коалиция не будет участвовать в каких-либо переговорах с режимом за пределами Женевы или без спонсорства ООН», – сказал новостному агентству Reuters представитель SNC Ахмад Рамадан. «Призыв России о проведении конференции сирийцев в Сочи – попытка обойти Женеву и международное стремление к политическому переходу в Сирии в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», – заявил представитель сирийской оппозиции, находящийся в Турции.

Ранее Турция выразила недовольство приглашением партии сирийских курдов на переговоры по Сирии в Астане. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что турецкие и российские официальные лица обсудили этот вопрос и что он провел собственные встречи, чтобы «решить проблему на месте».

Высокопоставленный представитель курдов заявил во вторник, что Россия пригласила возглавляемые курдами власти в северной Сирии на конгресс в Сочи.

Турция и Иран 31 октября одобрили предложение России провести в ноябре переговоры между сирийским правительством и его противниками в Сочи, чтобы попытаться добиться политического урегулирования. Предложение о проведении конгресса стало одним из немногих заметных результатов седьмого раунда переговоров по Сирии, состоявшегося в столице Казахстана Астане 30 и 31 октября.

Начавшиеся в январе переговоры в Астане прошли параллельно с финансируемыми ООН переговорами, которые, несмотря на поддержку западных и ближневосточных держав, в значительной степени зашли в тупик. В совместном заявлении России и Ирана, основных сторонников сирийского правительства, и Турции, которая поддерживает вооруженных противников Дамаска, говорится о согласии с инициативой России принять у себя представителей сирийского правительства и оппозиционных групп 18 ноября без каких-либо представителей с Запада.