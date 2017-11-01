Украина внесла в ООН новый проект резолюции по Крыму

Украина внесла в ООН новый проект резолюции о нарушениях прав человека в аннексированном Россией Крыму. Как сообщил «Укринформ» спикер постоянного представительства Украины при международной организации Олег Николенко, соавторами документа выступили 34 страны. Голосование запланировано на середину ноября.

По словам Николенко, цель документа – «консолидировать поддержку Украины в вопросе деоккупации украинского полуострова», а также обеспечить доступ в Крым для международных организаций. В проекте резолюции, в частности, содержится требование выполнить решение Международного суда ООН – отменить запрет на деятельность меджлиса крымско-татарского народа, который был признан Верховным судом России экстремистской организацией.

В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию по правам человека в аннексированном Россией Крыму. В тексте документа Россия признается государством-оккупантом, а Крым и Севастополь – временно оккупированными территориями. Представитель России при ООН заявил, что документ является «необъективным и предвзятым».

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после референдума, организованного пророссийскими властями. Украина и международное сообщество не признают итогов голосования. США и Евросоюз ввели санкции в отношении ряда российских компаний и чиновников. Международные правозащитные организации неоднократно сообщали о грубых нарушениях прав человека в Крыму.