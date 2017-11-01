Узбекистан готов оказать содействие США в расследовании теракта в Нью-Йорке (видео)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с терактом в Нью-Йорке. Текст соболезнования обнародован на сайте МИД Узбекистана.

«Мы выражаем чувства всесторонней солидарности народу Соединенных Штатов Америки. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в тексте соболезнования.

Президент Шавкат Мирзияев, осудив любые формы и проявления экстремизма и терроризма, сообщил Дональду Трампу, что Узбекистан, со своей стороны, готов задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании данного террористического акта.

31 октября в Нью-Йорке, на востоке Манхэттена, грузовой автомобиль проехал несколько кварталов по тротуарам и проезжей части.

В результате, погибли 8 человек, 12 ранены.

Расследование ведет ФБР.

В кабине грузовика, использованного для теракта в Нью-Йорке, обнаружена записка с присягой на верность «Исламскому государству», сообщил CNN со ссылкой на источники в полиции.

Нападавший ранен и задержан. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов. В настоящее время он находится в больнице.

Проживающий в США узбекский беженец Миррахмат Муминов рассказал «Озодлику», что Саипов является уроженцем Ташкента, до переезда во Флориду в 2013 году жил в Акроне штата Огайо, и много лет работал водителем грузовика.

«Приехав из Узбекистана, он вначале жил в Нью-Йорке. Там женился на девушке родом из Узбекистана. У него двое детей. Несколько лет назад в США были задержаны пять узбекистанцев. Их подозревали в оказании финансовой помощи террористической организации «Исламское государство». Сайфулло был с ними в дружеских отношениях. Когда этих парней арестовали, Сайфулло ходил в стране», – сказал «Озодлику» узбекский беженец Миррахмат Муминов.

По словам Миррахмата Муминова, Саипов выделялся своей агрессивностью, но до переезда во Флориду не был сильно религиозным. Радикальные взгляды Саипов начал разделять изучения информации об исламе через Интернет. По словам знакомого, никто не думал, что Саипов способен совершить террористический акт, никто не мог представить, какие «монстры были у него в голове».