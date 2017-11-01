Официальная биография Ислама Каримова скорректирована: кроме дочерей, у него есть еще сын

«Он имел троих детей и шестерых внуков, общение с которыми было для него большой радостью. Его жена – Татьяна Акбаровна была настоящим другом, помощником, единомышленником, разделяя все сложности жизни, прожив с Исламом Абдуганиевичем в счастливом браке 47 лет».

Эта информация приводится в биографии покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова, опубликованной на недавно созданном сайте научно-просветительского комплекса имени Ислама Каримова.

Ранее в официальных интернет-источниках о третьем ребенке Ислама Каримова ничего не сообщалось. К примеру, в биографии Каримова на сайте Центральной избирательной комиссии Узбекистана сказано следующее:

«Женат, имеет двух дочерей и четырех внуков. Супруга Т. А. Каримова по образованию экономист, кандидат экономических наук, работала старшим научным сотрудником в Институте экономики Академии наук Узбекистана, в настоящее время на пенсии».

Вот что написало о третьем ребенке Ислама Каримова интернет-издание Kun.uz:

«По данным Википедии, первый раз Ислам Каримов женился в 60-х годах прошлого века. В браке с Натальей Петровной Кучмой у них родился сын. Сын Ислама Каримова – Каримов Петр Исламович родился в 1969 году. Однако в официальной биографии президента об этом браке и его первом ребенке ничего не сказано».

Позже Ислам Каримов женился на Татьяне Акбаровне Каримовой. В этом браке у них родились две дочери – Гульнара Каримова (1972 г.р.) и Лола Каримова (1978 г.р.).

Первая супруга Ислама Каримова, Наталья Кучма скончалась в 2008 году в Ташкенте. В настоящее время Петр Каримов живет в Московской области.

По данным информагентства «Фергана», Петр Каримов занимал должность заместителя председателя правления «Азия-Инвест Банка» – «дочки» Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ), штаб-квартира которой находится в Москве.