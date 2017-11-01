В парламенте Кыргызстана решили обсудить ситуацию на границе с Казахстаном

На заседании парламента Кыргызстана 1 ноября предложено обсудить ситуацию на кыргызско-казахской границе. С такой инициативой выступил депутат от фракции правящей Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Улан Примов, сказав, что на заседание необходимо пригласить членов правительства.

– Мы свидетели того, что за последние 20 дней ситуация практически не изменилась. Правительство делает всё возможное, проведены встречи в Астане и Ереване, но изменений не произошло. Было бы хорошо вызвать премьер-министра, руководителей соответствующих министерств и ведомств. Мы, депутаты, должны высказать свои идеи, предложения. Давайте обсудим, как помочь правительству выйти из ситуации. Это ведь вопрос, который касается и безопасности. Если надо, давайте в закрытом режиме проведем обсуждение. Скоро наступит зима, и через три-четыре месяца начнутся весенние полевые работы, – сказал Улан Примов.

В ответ спикер парламента Дастанбек Жумабеков напомнил, что на 2 ноября запланирован правительственный час, а потому предложил обсудить данный вопрос в рамках предстоящего заседания.

Однако после голосования предложение Улана Примова было одобрено большинством голосов.

С 10 октября Казахстан усилил пограничный контроль, что привело к километровым заторам на КПП в Чуйской и Таласской областях Кыргызстана.

Ужесточение проверки в одностороннем порядке со стороны Казахстана некоторые ожидающие в очереди на границе связывали с критикой президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Президент Кыргызстана 7 октября обвинил Астану в попытке вмешательства во внутренние дела Кыргызстана и президентские выборы в соседней стране. Затем он сделал еще ряд критических заявлений о казахстанской власти.

На переговорах в Астане 18 октября главы правительств Кыргызстана и Казахстана договорились облегчить проезд пассажирского транспорта и лиц с багажом с 19 октября. Но вопрос с большегрузными машинами до сих пор не решен.

Сотни машин на кыргызско-казахской границе: