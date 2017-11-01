Ravon Nexia R3Казахстан увеличит производство автомобилей Ravon до 7 тысяч в год

Казахстан планирует в следующем году произвести семь тысяч узбекских автомобилей под брендом Ravon, сообщил корреспонденту интернет-издания Sputnik посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев.

По его словам, на созданных компанией «Узавтосаноат» совместно со своим партнером в Казахстане – предприятием «Сарыарка Автопром» мощностях по сборке автомобилей Ravon к настоящему времени уже произведено свыше тысячи машин.

«Автомобили пользуются спросом, поэтому и потребность на них растет. Вместе с объемом производства планируется увеличить и модельный ряд», – поделился Утембаев в беседе со Sputnik.



Однако он не сообщил, сколько именно моделей будет производиться.

В Узбекистане производством легковых автомобилей занимается предприятие GM Uzbekistan, расположенное в Андижанской области. Кроме того, часть производственных мощностей завода также находится в Хорезмской области и Ташкенте. Проектная мощность предприятия в настоящее время достигает 250 тысяч автомобилей в год.

На сегодняшний день GM Uzbekistan выпускает десять марок автомобилей: четыре седана – Nexia, Cobalt, Gentra и Malibu, две малолитражки – Matiz и Spark, внедорожник Captiva, минивэн Orlando, микроавтобус Damas и микровэн Labo. Внутри республики легковые автомобили отечественного производства известны под брендом Chevrolet. На экспорт продукция GM Uzbekistan отправляется под торговой маркой Ravon.