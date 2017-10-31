«Узбекистон хаво йуллари» выполнила первый рейс из Самарканда в Стамбул

30 октября началось регулярное воздушное сообщение Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» «Самарканд-Стамбул-Самарканд». Лайнер Boeing 757 узбекских авиалиний с 177 пассажирами на борту в международном аэропорту «Самарканд» проводили в торжественной обстановке. Авиабилеты по новому маршруту были распроданы практически сразу, сообщила пресс-служба НАК.

Рейс будет выполняться каждый понедельник, а с 16 ноября – и по четвергам.

Теперь жители Самаркандской области за время, которое прежде уходило, чтобы добратьсядо Ташкента, могут долететь до Стамбула.

Рейсы из Самарканда в Стамбул и обратно будут выполняться на самолетах Boeing и Аirbus.

Количество рейсов, выполняемых НАК между Ташкентом и Стамбулом, останется без изменений.