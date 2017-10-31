В Таджикистане участились браки с несовершеннолетними

МВД Таджикистана сообщает, что в течение 9 месяцев текущего года выявлен 41 случай, когда родители выдавали замуж несовершеннолетних детей. По сравнение с показателями прошлого года, эта статистика на 3% больше.

Источник Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) в МВД сообщил, что больше всего браков с несовершеннолетними девушками выявили в Согдийской и Хатлонской областям и привлекли родителей к ответственности. Сообщается, что те, которые нарушают закон, будут привлекаться к исправительным работам до 2 лет или к тюремному сроку до 6 месяцев.

Дилафруз Саидова – жительница Восеевского района выдала свою дочку замуж в 16 лет. Дилафруз Саидова оправдывается тем, что находилась в трудном состоянии и не в состоянии обеспечивать одна четверых детей. Она говорит, что ее муж находится в России и всего раз в год возвращается домой.

«Мы находились в трудных условиях, когда я узнала что моя дочка любит сына нашего соседа, я не хотела, чтоб люди распространяли слухи. Моей дочке было 16 лет, но она не училась в школе. Когда я обратилась в суд, чтоб дали нам разрешение на замужество, они долго не разрешали, но мы все равно сыграли свадьбу», – рассказывает Дилафруз.

Не смотря на то что ее дочка вышла замуж совсем молодая, Дилафруз считает, что она «живет счастливо». Эта женщина сейчас отвечает на вопросы следователей. Она рассказывает, что ее дочка не прошла ЗАГС. В Таджикистане в последнее время ужесточено требование о наличии регистрации в ЗАГС. В 2010 году возраст вступления в брак установили в 18 лет.