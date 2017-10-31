Москва: переход на латиницу – внутреннее дело Казахстана

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, комментируя решение о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу, сказал, что это «внутреннее дело Казахстана», сообщают российские новостные агентства.

«Я думаю, что и в этом случае наша позиция спокойная, в конце концов, это внутреннее дело Казахстана – определять, в какой степени какие языки будут использоваться», – заявил Карасин в эфире государственного телеканала «Россия-24».

По словам Карасина, особых проблем сейчас в связи с переводом не возникает. «Я убежден, что мы найдем способы, как приспособить наши двусторонние отношения, как приспособить русский язык к новой ситуации с латиницей», – добавил дипломат.

Посол России в Казахстане Михаил Бочарников на встрече парламентариев двух стран в понедельник сказал, что Россия «с пониманием и уважением относится к решению суверенного Казахстана о предстоящем переходе государственного языка на латиницу».

Указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику опбуликован 27 октября. Правительству поручено образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику и обеспечить «поэтапный» перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Некоторые эксперты назвали меру попыткой обособить казахскую культуру и дистанцироваться от влияния России.