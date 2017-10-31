В Украине возбуждено дело о заказном убийстве Амины Окуевой

В Украине полиция возбудила уголовное дело о заказном убийстве уроженки Чечни Амины Окуевой, которая погибла накануне в результате обстрела автомобиля неизвестными у поселка Глеваха Киевской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель полиции.

Окуева – жена Адама Осмаева, которого российские власти обвиняли в покушении на президента Владимира Путина. Сам Осмаев во время нападения 30 октября был ранен.

В Киеве рассматривают две основные версии убийства Окуевой – «террор» со стороны России с целью дестабилизировать обстановку в Украине и месть окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом в эфире «112 Украина» сообщил народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, передает «Украинская правда».

В июне на Осмаева и Окуеву напали в Киеве. Нападавший встретился с ними, представившись журналистом французской газеты Le Monde. Когда он начал стрелять, Окуева открыла по нему ответный огонь из пистолета и тяжело ранила. У него нашли украинский паспорт, однако МВД считает, что документ поддельный, а к покушению причастны российские спецслужбы.

25 октября в Киеве в результате взрыва был ранен депутат Верховной Рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук. Уже на следующий день он обвинил российские спецслужбы в организации покушения на себя. Тогда же появилась версия, что к этому может быть причастен глава Чечни Рамзан Кадыров, которому Мосийчук угрожал убийством. В мае 2015-го стало известно, что Кадыров объявил о награде в один миллион долларов за голову Мосийчука.

Украинские силовые структуры не исключают, что за этими нападениями может стоять один и тот же заказчик, сообщает корреспондент «Свободы» в Киеве.

Амина Окуева участвовала в Евромайдане в Киеве. Как медик она оказывала помощь пострадавшим. Позже вместе с мужем воевала в Донбассе. Она была лейтенантом Вооруженных Сил Украины.