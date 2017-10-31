Водителям Ашхабада запретили размещать в автомобилях амулеты, надписи и игрушки

Дорожная полиция Ашхабада останавливает водителей, в автомобилях которых имеются традиционные амулеты и талисманы, в том числе вязанные из верблюжьей шерсти веревочки «аладжа», а также надписи и игрушки. От водителей требуют удалить подобные атрибуты из салона автомобиля, а также накладывают штраф в размере 50 манатов.

По словам собеседников Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свобода) в Ашхабаде, впервые информация о возможном введении нового запрета появилась около недели назад, а 29 октября полиция уже приступила к применению мер в отношении «нарушителей».

«В воскресенье, примерно в 11 утра меня остановил сотрудник дорожной полиции и потребовал убрать из салона автомобиля амулет от сглаза, размером три на два сантиметра, а также 15 сантиметровую мягкую игрушку в задней части автомобиля. Сотрудник полиции предупредил, что впредь размещение подобных предметов, а также надписей, таких как «Спаси Аллах» запрещается и выписал мне штраф на 50 манатов», – рассказал водитель из Ашхабада, представившийся Гелдимырадом.

По словам автомобилистов, беседовавших с Радио Азатлык, представители полиции не предоставляют официальных документов, на основании которых размещение в салоне автомобиля амулетов, талисманов и игрушек может рассматриваться в качестве нарушения, за которое предусмотрен штраф. Вместе с тем, некоторые сотрудники автоинспекции объясняют запрет «опасностью», которую данные предметы могут представлять безопасности дорожного движения.

«Сотрудники дорожной полиции объясняют водителям, что эти вещи не были произведены на заводе вместе с автомобилем. Эти вещи отвлекают твое внимание, а также внимание проезжающих мимо автомобилей. Это становится причиной дорожных происшествий, говорят они нам», – рассказал водитель из Ашхабада.