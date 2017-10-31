Бишкек заявил о мерах поддержки бизнеса из-за простоя на границе

Правительство Кыргызстана приняло постановление, направленное на поддержку местного бизнеса, несущего убытки из-за простоя на границе с Казахстаном. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Искаков сообщил 30 октября о принятии соответствующего постановления.

Согласно документу, предприниматели и перевозчики, пострадавшие от простоя на границе, получат отсрочку по уплате налоговой задолженности без начисления процентов на сумму долга и пени на сумму недоимки.

Кыргызстан обвиняет Казахстан в создании очередей на границе и в простое автомобилей на границе. Очереди на границе образовались после того, как казахстанские власти 10 октября усилили режим пропуска. Это произошло после обвинений президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес Казахстана в разгар политической кампании перед президентскими выборами в Кыргызстане 15 октября.

Казахстанские чиновники отрицают политическую подоплеку в ситуации на границе. Обе страны являются членами ЕАЭС. В этот союз входят также Россия, Беларусь и Армения.