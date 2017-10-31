Facebook: миллионы американцев просмотрели российскую политическую рекламу

По данным социальной сети Facebook, в 2015–2016 годах около 126 миллионов американцев просмотрели рекламу и другие предвыборные материалы, подготовленные так называемой российской «фабрикой троллей», которая поместила в социальной сети около 80 тысяч постов с целью воздействия на политический процесс в Соединенных Штатах. Эти сведения содержатся в письменном докладе, переданном Facebook членам конгресса США.

По словам юрисконсульта Facebook, эти посты представляют собой лишь малую долю общего трафика в сети, примерно один из 23 тысяч. Тем не менее посты появились на фальшивых аккаунтах, что противоречит правилам Facebook, не допускающим подобную практику.

Одновременно Twitter, по последним данным, обнаружил у себя 2 752 аккаунта, связанных с Россией, сообщает новостное агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник. В сентябре сеть Twitter насчитала только 201 аккаунт такого рода. Цифры были пересмотрены после того, как влиятельный сенатор демократ Марк Уорнер подверг Twitter критике за недобросовестное расследование случившегося. Все 2 752 аккаунта на сегодня закрыты.

Представители Facebook, Twitter и Google выступят на этой неделе в разных комитетах конгресса на слушаниях, посвященных российской кампании дезинформации, проходившей в преддверии, в ходе и по завершении президентской гонки в США с июня 2015 года по август 2017 года. Посты российских троллей по большей части касались тем, вызывающих острые споры в Соединенных Штатах, таких как межрасовые отношения и свобода продажи оружия.