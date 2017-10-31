Белый Дом: обвинения следователей не связаны с кампанией Трампа

Представитель Белого дома Сара Сандерс на встрече с журналистами подчеркнула, что нет никакой связи между предъявленными вчера обвинениями в адрес бывших сотрудников Дональда Трампа и президентской избирательной кампанией. Сандерс настаивает на том, что предъявленные обвинения не совпадают ни по времени, ни по задачам с проводившейся Трампом предвыборной кампанией.

Что касается бывшего советника Трампа по внешней политике Джорджа Паподопулоса, представитель Белого дома назвала его «волонтером», роль которого в президентской кампании была «крайне ограничена».

На судебном заседании с участием Пола Манафорта, экс-главы избирательного штаба Трампа и его делового партнера Рика Гейтса, оба подозреваемых отказались признать свою вину. Утром в понедельник Манафонту и Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая нарушение закона о федеральном лоббировании, отмывание денег и заговор против США. Об этом говорилось в обвинительном заключении, опубликованном на сайте Минюста США.

Трамп прокомментировал обвинения в адрес бывшего главы своего штаба, написав в Twitter'е, что они относятся к событиям, которые произошли за несколько лет до того, как Манафорт стал членом предвыборного штаба Трампа. Кроме того, президент выразил недоумение, почему расследование не ведется в отношении его соперника по президентской гонке от Демократической партии Хиллари Клинтон.