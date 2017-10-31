Премьер КР: большинство простаивающих на границе фур принадлежат предпринимателям Казахстана

Как сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина, премьер-министр КР Сапар Исаков в ходе совещания 30 октября отметил, что «из-за сложившейся ситуации страдают предприниматели Казахстана, Кыргызстана и третьих стран».

По его словам, «согласно проведенному анализу стало известно, что большинство большегрузных автомобилей, простаивающих на границе, принадлежат предпринимателям Казахстана».

При этом Сапар Исаков подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, народы Кыргызстана и Казахстана всегда будут оставаться братскими. «Кыргызстан является суверенной, независимой страной. Никакие санкции не повлияют на проведение политики страны», – сказал глава правительства КР.

По информации главы Госпограничной службы Уларбека Шаршеева, на сегодняшний день на КПП «Ак-Тилек» простаивают 460 большегрузных автомобилей, а на КПП «Чон капка» и «Чалдовар» – 90 и 16 фур соответственно.

Сапар Исаков напомнил, что правительство страны в сложившейся ситуации должно оказать максимальную поддержку товаропроизводителям, грузоперевозчикам и предпринимателям, чьи большегрузные автомобили простаивают на границе. Он заверил, что исполнение каждого пункта подписанного постановления будет находиться под особым контролем, и поручил руководителям соответствующих госорганов обеспечить эффективную и качественную реализацию документа.