Замгенсека ООН посетит Центр по контролю за оборотом наркотиков

Сегодня, 31 октября, в Ташкент прибывает заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительный директор Управления по наркотикам и преступности ООН Юрий Федотов.



Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, в программе визита встречи и переговоры в Сенате Олий Мажлиса, Министерстве иностранных дел, Национальном информационно-аналитическом центре по контролю за наркотиками при Кабинете Министров Узбекистана.

Юрий Федотов и возглавляемая им делегация УНП ООН примет участие в 5-й научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры ШОС «Борьба с терроризмом – сотрудничество без границ», которая состоится в Ташкенте.