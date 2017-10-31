Родных беглого полковника Халимова приговорили к длительным тюремным срокам

Суд Хатлонской области приговорил трех родственников экс-командира ОМОН МВД Таджикистана и «министра войны» террористической группировки «Исламское государство» («ИГ») Гулмурода Халимова к длительным тюремным срокам за наемничество, попытку незаконного перехода государственной границы и оказание сопротивления сотрудникам милиции.

Источник Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) в областном суде сообщил 20 октября, что Комил Халимов, Назир Халимов и Али Халимов проведут от 7 до 18 лет в заключении. По его словам, приговор был вынесен в конце прошлой недели и пока не вступил в законную силу. Сообщить подробности источник в суде отказался.

Братья беглого полковника – Комил Халимов и Назир Халимов, а также его племянник Али Халимов (сын Султонмурода Халимова),были арестованы в ночь на 5 июля в ходе спецоперации сотрудников МВД РВ у села Ибрати Восейского района.

Еще четверо – Султонмурод Халимов и Фозил Халимов, братья экс-командира ОМОН, его племянник Афзал Абдурашидов и их дальний родственник Наим Рахмонов оказали сопротивление и были убиты. В ходе операции ранение получил Анвар Хусейнов, заместитель начальника УБОП МВД Таджикистана.

По информации спецслужб Таджикистана, родные Гулмурода Халимова планировали перейти таджикско-афганскую границу в районе села Чубек. На том берегу реки Пяндж их ждали боевики «ИГ». Сообщается, что Наим Рахмонов, сосед и дальний родственник Халимовых, находился в постоянном контакте с Гулмуродом Халимовым через одного из боевиков «ИГ» в Афганистане.

В прошлом месяце Минобороны РФ сообщило, что Гулмурод Халимов был ликвидирован в результате удара российской авиации у сирийского Дейр-эз-Зора. Полковник Гулмурод Халимов внезапно исчез в апреле 2015 года. В конце мая он сообщил, что находится в Сирии.