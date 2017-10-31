Экс-советник по внешней политике избирательного штаба Трампа лгал ФБР

Бывший советник по внешней политике избирательного штаба Дональда Трампа Джордж Пападопулос признался в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований. Об этом сообщает телеканал CNN.

В заявлении стороны обвинения, подписанном спецпрокурором Робертом Мюллером, говорится, что Пападопулос дал ложные показания о своих контактах с неким «профессором» – как утверждается, связанным с российскими правящими кругами, – и некой женщиной, которая якобы является родственницей президента России Владимира Путина, утверждая, что их общение не выходило за рамки формальных приветствий. При этом отмечается, что россияне хотели передать экс-советнику некий компромат на соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Утверждается, что Пападопулос в начале октября нынешнего года был арестован и тогда же признал себя виновным.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Пападопулос неоднократно пытался организовать встречу руководства предвыборной кампании Трампа с российскими чиновниками. В марте 2016 года Джордж Пападопулос разослал письма под заголовком «Встреча с российским руководством, включая Путина». Электронная переписка попала в распоряжение издания.

Ранее в понедельник в рамках расследования российского вмешательства в выборы президенты США были предъявлены обвинения бывшему руководителю штаба Трампа Полу Манафорту. Они касаются его работы на Украине и непосредственно не связаны с Россией.