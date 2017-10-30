В Ташкенте оглашен приговор по делу о гибели студента медколледжа им. Боровского

Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента сегодня, в понедельник, приговорил учащегося медицинского колледжа имени Боровского Исломбека Тулаганова к шести годам лишения свободы за избиение однокурсника, приведшее к его смерти, сообщает Gazeta.uz.

18-летний Исломбек Тулаганов был арестован в начале июня этого года по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений другому учащемуся колледжа Джасуру Ибрагимову.

Напомним, что 3 мая учащийся второго курса медицинского колледжа имени Боровского в Ташкенте Джасур Ибрагимов был доставлен с тяжкими телесными повреждениями в столичную городскую детскую хирургическую больницу №2. 1 июня, перенеся несколько операций, он скончался в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи.

Новость о смерти 18-летнего Джасура Ибрагимова вызвала огромный общественный резонанс. В результате Генеральный прокурор Узбекистана был вынужден взять под личный контроль ход расследования уголовного дела по факту смерти учащегося медколледжа. По факту нанесения 3 мая Джасуру Ибрагимову тяжких телесных повреждений было возбуждено уголовное дело по признакам пункта «д» части 3 статьи 104 («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего») УК Узбекистана.