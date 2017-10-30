Генеральный прокурор Испании подал иск против каталонских политиков

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса подал иск против каталонских политиков, имеющих отношение к провозглашению независимости по обвинению в мятеже и растрате. Об этом сообщает Рейтер, цитируя заявление генерального прокурора.

Маса сообщил, что первый иск, который будет рассматриваться Национальной судебной коллегией, касается отстраненных от должностей руководителей Женералитата Каталонии. Второй иск подан против членов каталонского парламента, проголосовавших за независимость, он будет рассмотрен в Верховном суде. Генеральный прокурор попросил Верховный суд допросить лидеров сепаратистского движения.

По словам генерального прокурора, «своими решениями и делами за последние два года руководители Каталонии вызвали в королевстве институциональный кризис, который привел к одностороннему провозглашению независимости, проведенному 27 октября, с полным презрением к конституции». Попытка мятежа наказывается в Испании тюремным заключением сроком до 30 лет.

Мадрид отдал распоряжение о взятии под контроль органов власти Каталонии. На 21 декабря в провинции назначены каталонские выборы. Начальники полиции в Каталонии заменены Мадридом, а фотографии лидера сепаратистов Карлоса Пучдемона приказано удалить из государственных учреждений. Уходящий глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо призвал офицеров быть верными своим новым командирам.

Каталонской полиции, которая теперь подчиняется Мадриду, предписано позволить отстраненным лидерам Каталонии войти в штаб-квартиру правительства в Барселоне, для того чтобы забрать личные вещи. Один из членов уволенного правительства Хосеп Рулл опубликовал в твиттере свою фотографию в офисе, где он, по его словам, выполняет обязанности, которые каталонский народ поручил ему в качестве министра.

Отстраненный от власти глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что результат референдума 1 октября предоставил региону мандат на независимость. Мадрид и испанские суды заявили, что референдум является незаконным и односторонняя декларация независимости нарушает конституцию.