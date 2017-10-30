Журналистка Екатерина Гордон решила баллотироваться в президенты

Журналистка и телеведущая Екатерина Гордон объявила о намерении участвовать в выборах президента России в марте 2018 года.

В видеообращении, размещенном на YouTube, она отмечает, что «вероятно, будет единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента». По словам Гордон, основной темой ее президентской кампании станет защита прав женщин и детей. «Мы страна матерей-одиночек, на которых всем плевать», – отметила Гордон.

Она также подчеркнула, что не является «представителем гламура и не родилась с серебряной ложкой во рту», а выросла в простой семье. Журналистка напомнила, прежде принимала участие в оппозиционных акциях, пыталась найти общий язык с прокремлевскими представителями, но поняла, что «все кормятся у одной лоханки и либо удовлетворяют свои амбиции, либо пытаются заработать».

18 октября о намерении баллотироваться в президенты России в качестве кандидата «против всех» официально объявила телеведущая Ксения Собчак.

Представители Ксении Собчак и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального комментировать РБК решение Екатерины Гордон участвовать в выборах отказались.