Актер Кевин Спейси объявил о своей гомосексуальной ориентации

Американский актер Кевин Спейси открыто заявил о гомосексуальной ориентации. Спейси написал в Twitter'е, что его ближайшему окружению известно о том, что он всю жизнь был бисексуалом, а теперь предпочитает мужчин. «Я хочу сказать об этом честно и открыто», – заявил актер.

Спейси сделал это признание после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах в 1986 году, когда последнему было 14 лет. По словам Рэппа, это произошло после вечеринки дома у Спейси, когда все гости разошлись. Сам Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэппу свои извинения.

В последние недели в США вспыхнул скандал вокруг сексуальных домогательств в кино и шоу-бизнесе. В октябре несколько десятков женщин обвинили одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейна в приставаниях и насилии. Продюсера исключили из американской Киноакадемии, а полиция начала расследование.

Кевин Спейси снялся в десятках фильмов. Он дважды становился лауреатом премии «Оскар». С 2013 года на Netflix выходит сериал «Карточный домик», в котором Спейси исполняет главную роль.