В узбекской столице стартовал автопробег «Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар»
В городе Ташкенте 30 октября стартовал пилотный международный автомобильный пробег по маршруту «Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар».
Как сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, в церемонии открытия автопробега приняли участие министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов, министр внешней торговли Узбекистана Эльёр Ганиев и главный инспектор по безопасности Министерства транспорта КНР Чэн Пин. Стороны отметили, что проведение этого автопробега поднимет на новый уровень отношения Кыргызстана, Узбекистана и Китая.
Напомним, договоренность о проведении автопробега была достигнута во время государственного визита президента КР Алмазбека Атамбаева в Ташкент 5-6 октября, в рамках которого также был подписан меморандум об автомобильном сообщении Ташкент-Андижан-Ош-Кашгар, обеспечивающего прямой транзит грузов из Узбекистана в Китай.
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