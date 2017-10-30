В узбекской столице стартовал автопробег «Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар»

В городе Ташкенте 30 октября стартовал пилотный международный автомобильный пробег по маршруту «Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар».

Как сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, в церемонии открытия автопробега приняли участие министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов, министр внешней торговли Узбекистана Эльёр Ганиев и главный инспектор по безопасности Министерства транспорта КНР Чэн Пин. Стороны отметили, что проведение этого автопробега поднимет на новый уровень отношения Кыргызстана, Узбекистана и Китая.

Напомним, договоренность о проведении автопробега была достигнута ​во время государственного визита президента КР Алмазбека Атамбаева в Ташкент 5-6 октября, в рамках которого также был подписан меморандум об автомобильном сообщении Ташкент-Андижан-Ош-Кашгар, обеспечивающего прямой транзит грузов из Узбекистана в Китай.